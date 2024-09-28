В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024

В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В учебном центре "Вазиани" военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнили задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

На учениях, проводившихся в целях укрепления взаимного сотрудничества и обеспечения cлаженности между Вооруженными силами стран-участниц, был продемонстрирован высокий профессионализм.