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В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024

В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
28 сентября 2024 г. 18:54
В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024

В Грузии завершились многонациональные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В учебном центре "Вазиани" военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнили задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

На учениях, проводившихся в целях укрепления взаимного сотрудничества и обеспечения cлаженности между Вооруженными силами стран-участниц, был продемонстрирован высокий профессионализм.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbçilərinin komanda-qərargah təlimi başa çatıb

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