В Грузии почтили память шехидов Отечественной войны

В посольстве Азербайджана в Грузии состоялась церемония по случаю Дня памяти.

В посольстве Азербайджана в Грузии состоялась церемония по случаю Дня памяти.

Как передает грузинское бюро Report, участники мероприятия в 12:00 почтили минутой молчания светлую память шехидов Отечественной войны.

В церемонии приняли участие военные атташе Азербайджана и Турции полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов и полковник Мурат Алтынар, сотрудники посольства и компании SOCAR, общественные деятели Грузии, члены азербайджанской общины, представители СМИ.

Советник посола Эльдар Байрамов в своем выступлении отметил, что сегодня минует 28 лет с падения города Сухуми, в церемонии также почтили память погибших в абхазском конфликте.

В рамках мероприятия были продемонстрированы фотографии, отображающие Отечественную войну, военные преступления Армении против Азербайджана и радость Победы.