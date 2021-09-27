О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии почтили память шехидов Отечественной войны

В Грузии почтили память шехидов Отечественной войны В посольстве Азербайджана в Грузии состоялась церемония по случаю Дня памяти.
Армия
27 сентября 2021 г. 12:24
В Грузии почтили память шехидов Отечественной войны
0 : 00
0 : 00

В посольстве Азербайджана в Грузии состоялась церемония по случаю Дня памяти.

Как передает грузинское бюро Report, участники мероприятия в 12:00 почтили минутой молчания светлую память шехидов Отечественной войны.

В церемонии приняли участие военные атташе Азербайджана и Турции полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов и полковник Мурат Алтынар, сотрудники посольства и компании SOCAR, общественные деятели Грузии, члены азербайджанской общины, представители СМИ.

Советник посола Эльдар Байрамов в своем выступлении отметил, что сегодня минует 28 лет с падения города Сухуми, в церемонии также почтили память погибших в абхазском конфликте.

В рамках мероприятия были продемонстрированы фотографии, отображающие Отечественную войну, военные преступления Армении против Азербайджана и радость Победы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоMartyrs of Azerbaijan Patriotic War commemorated in Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

Самое важное

Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
27 сентября 2021 г. 13:45
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
27 сентября 2021 г. 13:39
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
27 сентября 2021 г. 10:44
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
27 сентября 2021 г. 10:26
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
27 сентября 2021 г. 10:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 07:55
Прошел год с начала Отечественной войны
Прошел год с начала Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 00:01
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
26 сентября 2021 г. 13:40
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
26 сентября 2021 г. 12:16
Генеральный секретарь ООН поблагодарил Азербайджан
Генеральный секретарь ООН поблагодарил Азербайджан
26 сентября 2021 г. 04:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi