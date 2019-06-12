В Габале прошла трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

12 июня в Габале в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева состоялась встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изорией.

Как сообщили Report в министерстве обороны, министры обороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, развитие военного сотрудничества в трехстороннем формате, вопросы обеспечения безопасности региональных проектов.

Стороны также провели широкий обмен мнениями относительно других представляющих взаимный интерес аспектов в сфере трехстороннего военного сотрудничества.

В завершение переговоров был подписан протокол об итогах переговоров и проведен брифинг для представителей СМИ.

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В городе Габала проходит трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, министра национальной обороны Республики Турция Хулуси Акара и министра обороны Грузии Левана Изория.

Как сообщает ширванское бюро Report, на встрече состоится обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и ряде других вопросов.