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В этом году задержаны 15 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

В этом году задержаны 15 лиц, подозреваемых в связях с иностранными сп

"Установлены 15 лиц, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами в целях разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана, и 1 человек, привлеченный к конфиденциальному сотрудничеству". 

Как сообщает Report, об этом отметили на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности Государственной погранслужбы в 2019 году. 

Была выявлена личность 23 лиц, сражавшихся в зонах внешних конфликтов, 6 задержанных - граждане Азербайджана, обезврежены 6 групп, занимающихся незаконной миграцией, 15 организованных преступных группировок, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.  

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