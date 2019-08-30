Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2019-й учебный год, в Центре военных игр Вооруженных Сил проведены оперативные сборы с участием начальников штабов видов войск и объединений Азербайджанской Армии, а также заместителей начальников главных управлений и специальных военно-учебных заведений министерства обороны.

Как сообщили Report в министерстве обороны, целью проведения сборов стала организация работы штабов и всестороннее планирование боевой деятельности, усиление взаимодействия между видами войск в ходе подготовки к операциям, а также совершенствование знаний и умений офицеров в разработке в штабах боевых документов согласно соответствующим требованиям, в том числе в военном искусстве и управлении войсками.