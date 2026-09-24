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    В Баку в рамках учений "Сила Единства - 2026" выполнены задачи по морской безопасности

    Армия
    • 24 сентября, 2026
    • 19:51
    В Баку в рамках учений Сила Единства - 2026 выполнены задачи по морской безопасности

    В ходе совместных военных учений "Сила Единства - 2026" в Азербайджане выполнены условные задачи по обеспечению безопасности на море.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, в учениях на полигоне "Бёюк Зиря" в акватории Каспийского моря, принадлежащей Азербайджану, были задействованы сторожевые и десантные корабли Военно-морских сил.

    В подготовительном процессе активное участие принимали военнослужащие всех трех стран.

    В ходе учений были выполнены задачи по охране морской и береговой инфраструктуры, освобождению захваченного террористами судна и заложников, разминированию территории, высадке морского десанта на остров, уничтожению базы террористов, а также оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации.

    Отметим, что основной целью учений является обмен опытом в области проведения специальных операций между армиями дружественных и союзных стран, а также совершенствование навыков организации совместных действий.

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    "Birliyin Gücü - 2026": Şərti terrorçuların ələ keçirdiyi gəminin və girovların azad edilməsi tapşırığı icra olunub
    Preparatory training held in Baku for 'Power of Unity – 2026' joint military exercise
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