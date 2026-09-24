В Баку в рамках учений "Сила Единства - 2026" выполнены задачи по морской безопасности

В ходе совместных военных учений "Сила Единства - 2026" в Азербайджане выполнены условные задачи по обеспечению безопасности на море.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в учениях на полигоне "Бёюк Зиря" в акватории Каспийского моря, принадлежащей Азербайджану, были задействованы сторожевые и десантные корабли Военно-морских сил.

В подготовительном процессе активное участие принимали военнослужащие всех трех стран.

В ходе учений были выполнены задачи по охране морской и береговой инфраструктуры, освобождению захваченного террористами судна и заложников, разминированию территории, высадке морского десанта на остров, уничтожению базы террористов, а также оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации.

Отметим, что основной целью учений является обмен опытом в области проведения специальных операций между армиями дружественных и союзных стран, а также совершенствование навыков организации совместных действий.