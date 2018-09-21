В Баку в рамках КОВ НАТО проведено учение по самооценке

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в рамках программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведено учение по самооценке первого уровня вертолетной пары азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе учения было оценено соответствие оснащения, оборудования, средств связи и других необходимых оперативных возможностей пары со стандартами НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.

Мониторинговая группа НАТО и специалисты ВВС Турции наблюдали за процессом оценивания пары.