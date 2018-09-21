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    В Баку в рамках КОВ НАТО проведено учение по самооценке

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Баку в рамках программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проведено учение по самооценке первого уровня вертолетной пары азербайджанской армии.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В ходе учения было оценено соответствие оснащения, оборудования, средств связи и других необходимых оперативных возможностей пары со стандартами НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.

    Мониторинговая группа НАТО и специалисты ВВС Турции наблюдали за процессом оценивания пары.

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