В Баку состоялось заседание судей конкурса "Кубок моря-2019"

1 августа в Баку состоялось организационное заседание судей международного конкурса "Кубок моря-2019".
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
В ходе мероприятия были представлены полевые арбитры, секретариат судейской комиссии, назначены представители для подтверждения правильности решения, принятого полевыми арбитрами, а также отобраны члены технической комиссии.
Затем главным судьей был проведен инструктаж с членами технической комиссии и полевыми арбитрами.
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