В Баку состоялось заседание судей конкурса "Кубок моря-2019"

1 августа в Баку состоялось организационное заседание судей международного конкурса "Кубок моря-2019".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе мероприятия были представлены полевые арбитры, секретариат судейской комиссии, назначены представители для подтверждения правильности решения, принятого полевыми арбитрами, а также отобраны члены технической комиссии.

Затем главным судьей был проведен инструктаж с членами технической комиссии и полевыми арбитрами.