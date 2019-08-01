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В Баку состоялось заседание судей конкурса "Кубок моря-2019"

В Баку состоялось заседание судей конкурса "Кубок моря-2019" - ВИДЕО

1 августа в Баку состоялось организационное заседание судей международного конкурса "Кубок моря-2019".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе мероприятия были представлены полевые арбитры, секретариат судейской комиссии, назначены представители для подтверждения правильности решения, принятого полевыми арбитрами, а также отобраны члены технической комиссии.

Затем главным судьей был проведен инструктаж с членами технической комиссии и полевыми арбитрами.

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