В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси
Армия
- 25 ноября, 2025
- 17:51
В Баку состоялась встреча военных специалистов министерств обороны Азербайджана и Беларуси.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На встрече, организованной в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, были обсуждены вопросы обмена опытом в военной сфере, в том числе вопросы проведения совместных учений, совершенствования взаимодействия и расширения плана сотрудничества.
В ходе встречи, проведенной в конструктивной и деловой обстановке, стороны обсудили и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
