    В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси

    Армия
    • 25 ноября, 2025
    • 17:51
    В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси

    В Баку состоялась встреча военных специалистов министерств обороны Азербайджана и Беларуси.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    На встрече, организованной в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, были обсуждены вопросы обмена опытом в военной сфере, в том числе вопросы проведения совместных учений, совершенствования взаимодействия и расширения плана сотрудничества.

    В ходе встречи, проведенной в конструктивной и деловой обстановке, стороны обсудили и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Лента новостей