В Баку состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Беларуси

В Баку состоялась встреча военных специалистов министерств обороны Азербайджана и Беларуси.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, организованной в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, были обсуждены вопросы обмена опытом в военной сфере, в том числе вопросы проведения совместных учений, совершенствования взаимодействия и расширения плана сотрудничества.

В ходе встречи, проведенной в конструктивной и деловой обстановке, стороны обсудили и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.