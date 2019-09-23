 Наверх

В Баку состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский Орел - 2019" - ВИДЕО

​В Баку состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский Ор

В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения "Кавказский Орел - 2019".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания.

В учениях, которые продлятся до 1 октября, в качестве наблюдателей примут участие пакистанские военнослужащие.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!