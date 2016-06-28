​В Баку проводятся курсы НАТО по "Стратегической коммуникации и связям с общественностью"

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Согласно "Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2016 год", мобильная группа Командования объединенных сил НАТО в Брунсуме (Королевство Нидерландов) проводит учебные курсы в Военной Академии Вооруженных Сил Азербайджана на тему "Стратегическая коммуникация и связи с общественностью".

Как сообщили Report из министерства, во время курсов делегация НАТО представит личному составу лекции на темы: "Военная структура НАТО", "Военное партнерство в НАТО", "Операции по связям с общественностью", "Целевая аудитория стратегической коммуникации", "Средства и результаты связи с общественностью", "Подготовка плана по стратегической коммуникации и связи с общественностью".

Также во время курсов в составе рабочих групп будут проводиться дискуссии и обмен мнениями.

Курсы продлятся до 1 июля.