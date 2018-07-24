В Баку проводится рабочая встреча с экспертами НАТО в сфере образования

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Согласно совместному плану действий НАТО-Азербайджан по поддержанию развития системы военного образования, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) проводится рабочая встреча между экспертами НАТО и министерства обороны Азербайджана.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе рабочей встречи, проводимой в Военной Академии Вооруженных сил, которая продлится до 27-го июля, будут проведены обсуждения на тему "Модуль электронного образования".