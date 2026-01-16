Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен - ОБНОВЛЕНО
- 16 января, 2026
- 11:30
Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен в четверг.
Как передает Report, он был похоронен на Военном мемориальном кладбище.
В церемонии приняли участие близкие Шахина Тагиева, официальные лица и представители общественности.
Шахин Тагиев был одним из первых четырех национальных героев Азербайджана. Он проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта в агдеринском направлении в 1992 году. 23 июня того же года Тагиеву было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Он командовал батальоном "Гуртулуш", тяжело ранен в марте 1993 года, долго лечился и был демобилизован в звании подполковника.
Состоялась церемония прощания с национальным героем Азербайджана Шахином Тагиевым.
Как сообщает Report, церемония состоялось на Военном мемориальном кладбище, где он будет похоронен.
В церемонии прощания приняли участие близкие Шахина Тагиева, официальные лица и представители общественности.
Напомним, что Ш.Тагиев родился 3 февраля 1949 года в Тертерском районе. Он скончался 29 декабря в Мальмё (Швеции), после продолжительной болезни. После смерти его тело было доставлено в Азербайджан.