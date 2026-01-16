Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армия
    • 16 января, 2026
    • 11:30
    Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен в четверг.

    Как передает Report, он был похоронен на Военном мемориальном кладбище.

    В церемонии приняли участие близкие Шахина Тагиева, официальные лица и представители общественности.

    Шахин Тагиев был одним из первых четырех национальных героев Азербайджана. Он проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта в агдеринском направлении в 1992 году. 23 июня того же года Тагиеву было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Он командовал батальоном "Гуртулуш", тяжело ранен в марте 1993 года, долго лечился и был демобилизован в звании подполковника.

    Напомним, что Ш.Тагиев родился 3 февраля 1949 года в Тертерском районе. Он скончался 29 декабря в Мальмё (Швеции), после продолжительной болезни. После смерти его тело было доставлено в Азербайджан.

    Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şahin Tağıyev dəfn olunub - YENİLƏNİB

