Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен - ОБНОВЛЕНО

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен в четверг.

Как передает Report, он был похоронен на Военном мемориальном кладбище.

В церемонии приняли участие близкие Шахина Тагиева, официальные лица и представители общественности.

Шахин Тагиев был одним из первых четырех национальных героев Азербайджана. Он проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта в агдеринском направлении в 1992 году. 23 июня того же года Тагиеву было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Он командовал батальоном "Гуртулуш", тяжело ранен в марте 1993 года, долго лечился и был демобилизован в звании подполковника.

Напомним, что Ш.Тагиев родился 3 февраля 1949 года в Тертерском районе. Он скончался 29 декабря в Мальмё (Швеции), после продолжительной болезни. После смерти его тело было доставлено в Азербайджан.