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В Баку прошла встреча военных экспертов Азербайджана и Польши

В Баку прошла встреча военных экспертов Азербайджана и Польши
В Баку состоялась рабочая встреча экспертов обеих стран в области военного права

В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Польши, в Баку состоялась рабочая встреча экспертов обеих стран в области военного права, сообщили Report в азербайджанском министерстве обороны .

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями об опыте, накопленном в области военного законодательства и деятельности военных юристов, были обсуждены вопросы организации юридических услуг, особенностей социально-юридической защиты военнослужащих и их семей, и ряд прочих вопросов.

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