В Баку прошел курс НАТО
Армия
- 14 марта, 2026
- 10:12
В соответствии с программой "Партнерство ради мира" между Азербайджаном и НАТО, в рамках Концепции оперативных возможностей был проведен курс подготовки оценщиков первого уровня (ETC - 49 - Evaluator Training Course).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
Участниками курса, организованного в Центре военных игр Национального университета обороны, были 22 представителя Азербайджана, а также 30 инструкторов и слушателей из стран НАТО и государств-партнеров. В ходе курса были проведены различные теоретические и практические занятия как индивидуально, так и в группах.
Основная цель курса - сертификация квалифицированных военнослужащих для оценки частей и подразделений, заявленных в Объединенные силы Альянса.
