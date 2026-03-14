В Баку прошел курс НАТО

В соответствии с программой "Партнерство ради мира" между Азербайджаном и НАТО, в рамках Концепции оперативных возможностей был проведен курс подготовки оценщиков первого уровня (ETC - 49 - Evaluator Training Course).

Участниками курса, организованного в Центре военных игр Национального университета обороны, были 22 представителя Азербайджана, а также 30 инструкторов и слушателей из стран НАТО и государств-партнеров. В ходе курса были проведены различные теоретические и практические занятия как индивидуально, так и в группах.

Основная цель курса - сертификация квалифицированных военнослужащих для оценки частей и подразделений, заявленных в Объединенные силы Альянса.