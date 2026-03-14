    В Баку прошел курс НАТО

    Армия
    • 14 марта, 2026
    • 10:12
    В Баку прошел курс НАТО

    В соответствии с программой "Партнерство ради мира" между Азербайджаном и НАТО, в рамках Концепции оперативных возможностей был проведен курс подготовки оценщиков первого уровня (ETC - 49 - Evaluator Training Course).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    Участниками курса, организованного в Центре военных игр Национального университета обороны, были 22 представителя Азербайджана, а также 30 инструкторов и слушателей из стран НАТО и государств-партнеров. В ходе курса были проведены различные теоретические и практические занятия как индивидуально, так и в группах.

    Основная цель курса - сертификация квалифицированных военнослужащих для оценки частей и подразделений, заявленных в Объединенные силы Альянса.

    В Баку прошел курс НАТО
    В Баку прошел курс НАТО
    В Баку прошел курс НАТО
    В Баку прошел курс НАТО

    Организация Североатлантического договора (НАТО) Партнерство ради мира Министерство обороны
    Bakıda NATO-nun kursu keçirilib
    В Баку прошел курс НАТО

    Армия
