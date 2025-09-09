В Баку проходят  многонациональные учения сил спецназа "Безграничное братство - IV"

В Баку проходят многонациональные совместные учения "Безграничное братство - IV" с участием сил специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В многонациональных совместных учениях, в которых задействована бронетехника, армейская авиация и беспилотные летательные аппараты, принимают участие военнослужащие специального назначения из 6 стран.

Отмечается, что основной целью совместных учений является обмен опытом путем проведения совместных специальных операций между силами спецназа дружественных и союзных стран, совершенствование навыков организации взаимодействия, а также развитие возможностей для проведения совместных операций.