В Баку проходят многонациональные учения сил спецназа "Безграничное братство - IV"
Армия
- 09 сентября, 2025
- 13:41
В Баку проходят многонациональные совместные учения "Безграничное братство - IV" с участием сил специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В многонациональных совместных учениях, в которых задействована бронетехника, армейская авиация и беспилотные летательные аппараты, принимают участие военнослужащие специального назначения из 6 стран.
Отмечается, что основной целью совместных учений является обмен опытом путем проведения совместных специальных операций между силами спецназа дружественных и союзных стран, совершенствование навыков организации взаимодействия, а также развитие возможностей для проведения совместных операций.
