В Баку проходят международные спортивные соревнования среди курсантов

17 апреля, 2018 11:52

© Mod.gov.az Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ 17-го апреля в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева стартовали международные спортивные соревнования среди курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в соревнованиях по легкой атлетике, борьбе, пентатлону, футболу и волейболу участвуют свыше 100 военных спортсменов. Соревнования продлятся до 21-го апреля.