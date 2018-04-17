В Баку проходят международные спортивные соревнования среди курсантов

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ 17-го апреля в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева стартовали международные спортивные соревнования среди курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в соревнованиях по легкой атлетике, борьбе, пентатлону, футболу и волейболу участвуют свыше 100 военных спортсменов.
Соревнования продлятся до 21-го апреля.
News DepartmentАвтор новости
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