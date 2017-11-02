В Баку обнаружен снаряд миномета

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Из центра управления кризисных ситуаций МЧС и системы центра служебных звонков МВД в национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) поступил звонок о том, что на территории поселка Гала Хазарского района города Баку обнаружен один снаряд миномета.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, специальная оперативная группа быстрого реагирования агентства выехала по указанному адресу.

Сотрудниками агентства был осмотрен земельный участок и в результате скорых и неотложных оперативных мероприятий была обнаружена и изъята задняя часть снаряда миномета. Обнаруженный снаряд был перевезен в центральный участок уничтожения при агентстве.

На территории в 200 кв. м вокруг того места, где был обнаружена часть снаряда, был проведен наземный осмотр. Помимо этого были обнаружены опасный предмет и устройство.

В общей сложности, агентство с 1 января по 1 ноября 2017-го года в Агдамском, Агджабединском, Агстафинском, Фюзулинском, Шамахинском, Хызынском, Бейляганском, Гаджигабульском, Товузском, Газахском, Габалинском, Евлахском, Горанбойском,Гедебекском, Карабахском, Дашкесенском, Сальянском, Шамкирском, Гёйгёльском, Лянкяранском и Джебраильском районах; Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже, Мингячевире, Ширване и Тертере была проверено 14 пастбищных полей, 15 земельных участков, один садовый участок, одна ферма, территория, прилегающие к воинской части, пункт швартовки судов, территория, прилегающие к водяному насосу, 169 домов и приусадебных участков, двор деревенской школы, подвал банка, водный канал, территория, прилегающая к каменному рынку, территория перед изолятором номер 2 в Гяндже, территория завода Norm Sement, территория, принадлежащая сталелитейному заводу STP MMC, берега реки Гаргар, территория , где будет проведена линия связи, бывшей военный городок, жилой массив ″Röyal Park″, территории вокруг дренажных и поливных каналов, морские и речные берега, дорожные обочины, территория, где будет проложена новая автомобильная дорога, территория бетонного завода, автобазы, моста, центра отдыха, кладбища, территория вблизи жилого дома. Как результат, обнаружено и обезврежено 7 511 невзорвавшихся снарядов, 201 противотанковая и 32 противопихотные мины, проверено 4 734 207 кв.м. территории (756 423 кв.м. вручную, 1 607 140 кв.м. механическим способом, 113 000 кв.м. с помощью SENSYS - прибора, измеряющего глубину, и 2 257 644 кв.м. с помощью собак-кинологов.