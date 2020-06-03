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В Азербайджанском высшем военном училище проводятся госэкзамены - ВИДЕО

​В Азербайджанском высшем военном училище проводятся госэкзамены

Проводятся государственные экзамены в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Курсанты, прошедшие подготовку и обучение в течение четырех лет, демонстрируют свои знания и умения.

В классных комнатах и специально оборудованных пунктах будущие офицеры сдают теоретические экзамены по различным специальностям и знанию руководящих документов, а в полевых условиях практические экзамены по тактической и огневой подготовке, эксплуатации боевой техники, а также другим предметам.

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