В Азербайджанском высшем военном училище проводятся госэкзамены - ВИДЕО

Проводятся государственные экзамены в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Курсанты, прошедшие подготовку и обучение в течение четырех лет, демонстрируют свои знания и умения.

В классных комнатах и специально оборудованных пунктах будущие офицеры сдают теоретические экзамены по различным специальностям и знанию руководящих документов, а в полевых условиях практические экзамены по тактической и огневой подготовке, эксплуатации боевой техники, а также другим предметам.