В азербайджано-турецких учениях задействованы 1000 человек личного состава, около 20 боевых вертолетов

"Согласно Соглашению о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, 1 мая стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2019" с боевой стрельбой".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель учений с азербайджанской стороны полковник Ильгар Лятифов.

По его словам, в тактических учениях задействованы более 100 человек личного состава, около 60 единиц боевой техники, 30 артиллерийских установок, около 20 боевых вертолетов и другая боевая техника: "Одной из основных задач, поставленных руководством - организация управления и взаимодействия армий обеих государств".

Начавшиеся 1-го мая учения завершатся сегодня.