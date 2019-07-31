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В Азербайджане завершился июльский призыв на военную службу

В Азербайджане завершился июльский призыв на военную службу

В Азербайджане завершен призыв на военную службу, осуществляемый согласно подписанному 3 июня распоряжению президента Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 июля 2019 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Как сообщили Report из Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, в течение месяца был успешно завершен процесс комплектации Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

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