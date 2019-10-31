В Азербайджане завершен октябрьский призыв на срочную действительную военную службу

Завершен очередной призыв на срочную действительную военную службу, начавшийся с 1 октября в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным 28 августа этого года "О призыве с 1 по 30 октября 2019 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Как сообщили Report в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу, Госслужба в течение месяца с успехом завершила комплектацию ВС Азербайджана призывниками.

Сообщается, что призывники отправились на военную службу организованно и с большим воодушевлением.

Согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2001 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики будут отправлены на действительную военную службу с 1 по 30 октября 2019 года.

В октябре привлекаемые к срочной действительной военной службе призывники были предупреждены со стороны Госслужбы по мобилизации и призыва на военную службу по SMS о назначении на места несения службы.

Отметим, что согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", граждане страны призываются на срочную действительную военную службу четыре раза в год – с 1 по 30 января, апреля, июля и октября.