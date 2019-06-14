В Азербайджане в воинских частях 22 июня пройдет День открытых дверей

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях усиления общественного контроля, обеспечения прозрачности, укрепления единства между армией и народом, повышения плодотворности работы с семьями солдат, 22 июня в 10:00, в преддверии Дня Вооруженных Сил во всех воинских частях Азербайджанской Армии для родителей и родственников солдат будет проведен День открытых дверей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Родственники солдат и представители общественности ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках Дня открытых дверей, планируются встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы. Также будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.