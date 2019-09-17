В Азербайджане в ходе учений осуществлена передислокация войск - ВИДЕО

В ходе учений войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена в резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно замыслу широкомасштабных оперативно-тактических учений Азербайджанской армии, подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, выведены в установленные пункты и выполняют задачи по подготовке к следующему этапу.