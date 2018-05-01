В Азербайджанской армии стартует военно-патриотическая неделя

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ По случаю 95-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 73-й годовщины победы над фашизмом, в Азербайджанской армии началась военно-патриотическая неделя.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В рамках мероприятий походные агитационные группы Центрального дома офицеров имени Ази Асланова и Дома офицеров Гянджинского гарнизона навестят личный состав воинских частей, дислоцированных на передней линии обороны, в том числе подразделений, несущих боевое дежурство.

В рамках военно-патриотической недели будут проводиться тематические вечера, "Уроки героизма", спортивные соревнования и другие культурно-массовые мероприятия.