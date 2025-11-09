В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принесения присяги

В соответствии с утверждённым министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки на 2025 год, 9 ноября в подразделениях Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны.

После торжественного внесения боевых знамен на плацы под аккомпанемент военных оркестров мероприятия были объявлены открытыми.

Сначала память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Молодые солдаты, торжественно принявшие военную присягу, поклялись быть преданными Родине.

Выступившие представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили молодых солдат с знаменательным днём, пожелали им быть верными Родине, государству и Верховному главнокомандующему, соблюдать военную присягу, проявлять примерную службу, глубоко осваивать приёмы владения оружием и техникой, постоянно повышать боевую подготовку, точно и своевременно выполнять приказы командиров и начальников, а также всегда быть готовы к защите территориальной целостности страны. Было отмечено, что проведение церемонии присяги в День Государственного флага придаёт этому событию особую ценность и делает его двойным праздником для личного состава.

Выступившие родители молодых солдат выразили гордость за службу своих сыновей на благо Родины и поблагодарили главу государства, а также руководство Министерства обороны за созданные условия.

В завершение военнослужащие торжественным маршем прошли перед трибунами.

В конце для личного состава были организованы концертные программы, посвящённые церемонии принятия присяги и Дню Государственного флага - 9 ноября.