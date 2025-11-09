Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принесения присяги

    Армия
    • 09 ноября, 2025
    • 18:21
    В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принесения присяги

    В соответствии с утверждённым министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки на 2025 год, 9 ноября в подразделениях Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны.

    После торжественного внесения боевых знамен на плацы под аккомпанемент военных оркестров мероприятия были объявлены открытыми.

    Сначала память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Молодые солдаты, торжественно принявшие военную присягу, поклялись быть преданными Родине.

    Выступившие представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили молодых солдат с знаменательным днём, пожелали им быть верными Родине, государству и Верховному главнокомандующему, соблюдать военную присягу, проявлять примерную службу, глубоко осваивать приёмы владения оружием и техникой, постоянно повышать боевую подготовку, точно и своевременно выполнять приказы командиров и начальников, а также всегда быть готовы к защите территориальной целостности страны. Было отмечено, что проведение церемонии присяги в День Государственного флага придаёт этому событию особую ценность и делает его двойным праздником для личного состава.

    Выступившие родители молодых солдат выразили гордость за службу своих сыновей на благо Родины и поблагодарили главу государства, а также руководство Министерства обороны за созданные условия.

    В завершение военнослужащие торжественным маршем прошли перед трибунами.

    В конце для личного состава были организованы концертные программы, посвящённые церемонии принятия присяги и Дню Государственного флага - 9 ноября.

    Армия Азербайджана присяга Закир Гасанов
    Фото
    Видео
    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

    Последние новости

    18:21

    В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принесения присяги

    Армия
    18:10

    СМИ: в Нью-Йорке пытаются предотвратить вторжение нацгвардии Трампа в город

    Другие страны
    17:48
    Видео

    СМИ: У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн

    Другие страны
    17:27
    Фото

    В Торонто прошел праздничный вечер по случаю Дня Победы Азербайджана

    Диаспора
    17:17
    Фото

    Посольство Азербайджана в Иране провело официальный прием по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    16:59
    Фото

    В Страсбурге отметили пятую годовщину Победы Азербайджана в Отечественной войне

    Внешняя политика
    16:30

    На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    16:19

    Счетная палата: Франция заплатит €74 млрд в виде процентов по долгам

    Другие страны
    15:53

    Apple обвинила новые законы Евросоюза в противоречии

    Другие страны
    Лента новостей