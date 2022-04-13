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В азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер"

В азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер" Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер".
Армия
13 апреля 2022 г. 16:47
В азербайджанской армии проводятся состязания на звание Лучший снайпер

Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе состязаний, состоящих из 6 этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке" и при выполнении других огневых задач.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и определение лучшего снайпера в азербайджанской армии.

Состязания продлятся до 15 апреля.

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