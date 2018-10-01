В Азербайджанской армии проводятся "Дни НАТО"

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанской армии проводится мероприятие "Дни НАТО".

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, делегация во главе с начальником Управления по военному партнерству НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном посетит Военную академию Вооруженных Сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также командование Военно-воздушных сил Азербайджана.

В рамках мероприятия офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы "Структура и обязанности НАТО", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Концепция оперативных возможностей НАТО", "НАТО и кибербезопасность".

"Дни НАТО" в Азербайджанской армии продолжатся до 5 октября.