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    В Пакистане при крушении учебного самолета погибли два пилота

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 14:14
    В Пакистане при крушении учебного самолета погибли два пилота

    В Пакистане вблизи Кветты в результате крушения учебного самолета ВВС страны погибли два пилота.

    Как передает Report, об этом сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью Пакистана (ISPR) в соцсети Х.

    "В полдень учебно-тренировочный самолет "Мушшак" пакистанской армейской авиации потерпел крушение недалеко от Наван-Килли в Кветте из-за технической неисправности", - говорится в заявлении ведомства.

    В результате катастрофы погибли оба находившихся на борту пилота.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Пакистан
    Pakistanda təlim təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki pilot həlak olub
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