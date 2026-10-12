В Пакистане при крушении учебного самолета погибли два пилота

В Пакистане вблизи Кветты в результате крушения учебного самолета ВВС страны погибли два пилота.

Как передает Report, об этом сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью Пакистана (ISPR) в соцсети Х.

"В полдень учебно-тренировочный самолет "Мушшак" пакистанской армейской авиации потерпел крушение недалеко от Наван-Килли в Кветте из-за технической неисправности", - говорится в заявлении ведомства.

В результате катастрофы погибли оба находившихся на борту пилота.