В Пакистане при крушении учебного самолета погибли два пилота
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 14:14
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В Пакистане вблизи Кветты в результате крушения учебного самолета ВВС страны погибли два пилота.
Как передает Report, об этом сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью Пакистана (ISPR) в соцсети Х.
"В полдень учебно-тренировочный самолет "Мушшак" пакистанской армейской авиации потерпел крушение недалеко от Наван-Килли в Кветте из-за технической неисправности", - говорится в заявлении ведомства.
В результате катастрофы погибли оба находившихся на борту пилота.
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