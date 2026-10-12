Pakistanda təlim təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki pilot həlak olub
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2026
- 14:31
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Pakistanın Kvetta şəhəri yaxınlığında ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təlim təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki pilot həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidməti (ISPR) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Günorta saatlarında Pakistan aviasiyasının "Muşşak" təlim-məşq təyyarəsi texniki nasazlıq səbəbindən Kvettada qəzaya uğrayıb", - qurumun bəyanatında bildirilir.
Qəza nəticəsində göyərtədə olan hər iki pilot həlak olub.
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