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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Pakistanda təlim təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki pilot həlak olub

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 14:31
    Pakistanda təlim təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki pilot həlak olub

    Pakistanın Kvetta şəhəri yaxınlığında ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təlim təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki pilot həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidməti (ISPR) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Günorta saatlarında Pakistan aviasiyasının "Muşşak" təlim-məşq təyyarəsi texniki nasazlıq səbəbindən Kvettada qəzaya uğrayıb", - qurumun bəyanatında bildirilir.

    Qəza nəticəsində göyərtədə olan hər iki pilot həlak olub.

    Təyyarə qəzası Pakistan
    В Пакистане при крушении учебного самолета погибли два пилота
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