Центробанк Азербайджана пересмотрел правила по кредитным рискам

Центральный банк Азербайджана пересмотрел правила по кредитным рискам.

Как передает Report, соответствующее решение подписал председатель ЦБ Талех Казымов.

Изменения внесены в три документа: правила классификации активов и создания специальных резервов под возможные убытки, правила пруденциальных нормативов и требований по кредитным рискам, а также правила управления кредитными рисками в банках.

Согласно решению, если при выдаче кредита юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся торговлей товарами в рассрочку, при сравнении данных, представленных банку заемщиком о его портфеле продаж в рассрочку и числе покупателей, с соответствующими данными, представленными в кредитные бюро, выявляется соответствие хотя бы по одному показателю менее 90%, такой актив считается неудовлетворительным.

Кроме того, если поручительство выступает в качестве обеспечения по потребительскому кредиту, коэффициент BGN поручителя не должен превышать 70%.

Также, если доходы заемщика могут быть установлены на основании соответствующих документов (справка о зарплате, справка о стипендии, справка о выплате пенсий и пособий, банковская справка о процентных доходах и другие документы, подтверждающие доход) или данных из государственных информационных ресурсов и систем, использование прогнозируемого дохода такого заемщика на основе модели поведения не допускается. Это требование применяется к кредитным обязательствам, возникшим после даты вступления этого пункта в силу.

Решение вступит в силу через месяц.