В Азербайджанской армии проводится соревнование на звание "Лучший танковый экипаж" - ВИДЕО

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, в Азербайджанской армии проводится соревнование на звание "Лучший танковый экипаж".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе соревнования танковые экипажи, после прохождения минных полей и преодоления препятствий, в установленные сроки выполнят задачи по поражению целей с места и с ходу.

По итогам соревнования будет определен лучший танковый экипаж.