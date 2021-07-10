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В Азербайджанской армии проведут кадровые реформы

В Азербайджанской армии проведут кадровые реформы В соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в Азербайджанской армии и увеличению ее численного состава на кадровые органы возлагаются ответственные задачи.
Армия
10 июля 2021 г. 14:29
В Азербайджанской армии проведут кадровые реформы

В соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в Азербайджанской армии и увеличению ее численного состава на кадровые органы возлагаются ответственные задачи.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в ходе выступления на учебно-методическом совещании кадрового состава объединений, соединений, воинских частей и военно-учебных заведений специального назначения.

Он отметил, что для более эффективного проведения кадровых реформ будут использованы новые технологии: "Разрабатываются новые проекты, которые позволят более гибко и эффективно организовывать размещение, ротацию персонала, кадровые реформы. Вся работа, проводимая в этой области, организована в соответствии с требованиями актов военного законодательства".

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijani Army develops new projects on personnel reforms
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan Ordusunda kadr islahatları ilə bağlı yeni layihələr hazırlanır"

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