В Азербайджанской армии проведут кадровые реформы

В соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в Азербайджанской армии и увеличению ее численного состава на кадровые органы возлагаются ответственные задачи.

В соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в Азербайджанской армии и увеличению ее численного состава на кадровые органы возлагаются ответственные задачи.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в ходе выступления на учебно-методическом совещании кадрового состава объединений, соединений, воинских частей и военно-учебных заведений специального назначения.

Он отметил, что для более эффективного проведения кадровых реформ будут использованы новые технологии: "Разрабатываются новые проекты, которые позволят более гибко и эффективно организовывать размещение, ротацию персонала, кадровые реформы. Вся работа, проводимая в этой области, организована в соответствии с требованиями актов военного законодательства".