Более 100 иностранных туристов оказались заблокированы из-за наводнения в Непале

В центральном Непале свыше 100 иностранных туристов оказались заблокированы в различных местах после того, как разлив реки в минувшие выходные смыл пешеходные тропы и мосты.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Из них спасли 96 человек, в том числе девять иностранцев, после оползня, произошедшего в воскресенье в районе Горкха, примерно в 100 км к западу от Катманду, который перекрыл реку Будхи Гандаки и привел к наводнению.

Эта река является притоком реки Тришули, расположенным ниже по течению от другого притока, где в августе обрушение ледника вызвало катастрофическое наводнение, унесшее жизни 1 457 человек, и тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Последняя спасательная операция продолжается в понедельник, несмотря на спад уровня воды в реке. Сообщений о погибших не поступало, но, по данным национальных властей по борьбе со стихийными бедствиями, пятеро жителей деревни потеряли связь с местом происшествия после того, как вышедшая из берегов река, несущая черную грязевую массу и обломки, смыла дома и повредила инфраструктуру, включая три гидроэлектростанции.