Кос: Только продвигающиеся в реформах страны смогут вступить в ЕС

Только страны-кандидаты, которые продвигаются в проведении реформ и выполнении необходимых требований, смогут стать членами Европейского союза.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос журналистам перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

"Европейское расширение движется вперед. Мы движемся вперед. Если страны-кандидаты движутся назад, они идут неправильным путем и не смогут стать членами ЕС", - сказала она.

Кос подчеркнула, что одним из ключевых требований к странам-кандидатам становится стратегическое соответствие политике ЕС в сфере безопасности, санкций, энергетики и инфраструктуры.

"Мы не можем позволить себе принимать новых членов, которые не будут укреплять нашу безопасность", - отметила еврокомиссар.

По ее словам, новые государства-члены должны усиливать Евросоюз, а не ослаблять его. Кос напомнила, что по итогам недавнего обзора процесса вступления в ЕС комиссия особо подчеркнула: войти в состав союза смогут только те кандидаты, которые стратегически согласуют свою политику с ним.

Говоря о верховенстве права, Кос заявила о необходимости соблюдения международного права и европейских ценностей, назвав их основой политики расширения, а также важнейшим условием мира и безопасности.

В этой связи она подвергла критике решение Косово внести поправки в закон о специализированных судебных палатах. По ее словам, эти изменения противоречат основополагающим обязательствам Косово перед ЕС.

"Изменение правил в ходе судебного разбирательства противоречит международно признанным стандартам верховенства права. Это неприемлемо", - подчеркнула еврокомиссар.

Кос также предупредила о возрождении националистических тенденций на Западных Балканах, указав на риски, связанные с отходом от принципов международного права.

Комментируя ситуацию в Грузии, еврокомиссар отметила, что статус страны-кандидата фактически остается формальным, поскольку грузинские власти "не продвигаются к европейским ценностям".

По ее словам, ЕС готов возобновить взаимодействие с властями Грузии, если они изменят курс, при этом поддержка грузинского гражданского общества и населения будет продолжена.

Между тем, по словам еврокомиссара, перспективы расширения подтверждаются предстоящими межправительственными конференциями с Черногорией, Албанией, Молдовой и Украиной. Это уже третий раз с июня, когда ЕС проводит четыре такие конференции в рамках одного периода.

"Это явно свидетельствует о том, что расширение продвигается вперед. Страны-лидеры процесса выполняют свои обязательства, а мы - свои", - заявила Кос.