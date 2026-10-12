Радек Шпицар: Азербайджан может стать площадкой для выхода чешских компаний в Центральную Азию - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан и Чехия стремятся придать двусторонним экономическим отношениям более практический характер, расширяя взаимодействие от торговли к промышленной кооперации, технологическому обмену и совместным проектам. На фоне модернизации транспортной инфраструктуры Азербайджана, развития Среднего коридора и поиска новых источников экономического роста особое значение приобретает опыт чешских компаний в машиностроении, энергетике и транспортных технологиях.

Для чешского бизнеса Азербайджан представляет интерес не только как самостоятельный рынок, но и как площадка для выхода на региональные рынки. Реализация этого потенциала во многом зависит от способности компаний находить надежных местных партнеров и переходить от поставок оборудования к долгосрочному сотрудничеству.

О перспективах чешско-азербайджанского делового партнерства, возможностях участия чешских предприятий в транспортных и инфраструктурных проектах, а также приоритетах экономического сотрудничества в интервью Report рассказал вице-президент Союза промышленности и транспорта Чехии Радек Шпицар (Radek Špicar).

Представляем интервью читателям:

- Ранее вы отмечали, что Чехия рассматривает Азербайджан не просто как рынок сбыта, а как стратегический хаб для чешского бизнеса в регионе. Какие направления - логистика, дистрибуция или совместное производство - представляют наибольший интерес для чешских компаний?

- Чехия - одна из наиболее индустриализированных стран Европейского союза: на промышленность приходится более 30% нашего ВВП. Одно из наших сильнейших направлений - транспортное машиностроение. В Чехии работают успешные и конкурентоспособные компании, выпускающие вагоны метро, автобусы, поезда и трамваи. Их продукция поставляется в крупнейшие города мира - от Северной Америки и Юго-Восточной Азии до Африки и других европейских стран. Поэтому мы видим значительный потенциал для участия чешских предприятий в модернизации общественного транспорта Азербайджана.

Еще одно важное направление - энергетика. Чехия обладает серьезными компетенциями в строительстве электростанций и активно развивает инвестиции в возобновляемые источники энергии. Это один из перспективных сегментов нашего экспорта.

Традиционно важную роль в чешской промышленности играет и оборонный сектор. В условиях нынешней международной обстановки его значение возрастает. Чешские предприятия производят радиолокационные системы, учебные самолеты, истребители, боеприпасы и другую продукцию, поэтому оборонная промышленность также представлена в нашей делегации, которая прибыла в Баку для участия на Азербайджано-чешском бизнес-форуме.

Кроме того, мы располагаем технологиями и решениями, которые формируют современную транспортную экосистему: от систем управления дорожным движением и транспортной телематики до интеллектуальной и устойчивой городской мобильности. Все это открывает возможности для сотрудничества с Азербайджаном.

При этом я действительно рассматриваю Азербайджан не только как экспортный рынок. Меня искренне впечатлили результаты развития азербайджанской экономики за последние годы. На мой взгляд, страна последовательно реализует стратегию перехода от экономики, ориентированной на добычу нефти, к более диверсифицированной модели, основанной на промышленности, высоких технологиях и услугах. Важно, что речь идет не только о планах - мы видим и практические результаты их реализации.

Для чешских компаний это означает возможность выстраивать долгосрочное партнерство с Азербайджаном: создавать совместные предприятия, готовить местные кадры, передавать технологии и предоставлять услуги. При этом Азербайджан может стать региональной платформой для дальнейшего расширения присутствия чешского бизнеса, в том числе в Центральной Азии.

- На фоне изменения глобальных логистических маршрутов насколько активно чешские транспортные и логистические компании подключаются к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута?

- Мы считаем этот маршрут чрезвычайно важным проектом. Транспортная инфраструктура имеет принципиальное значение для экономики: она способствует развитию регионов, поддерживает бизнес и укрепляет интеграцию между странами и городами.

Чешские компании могут предложить широкий спектр решений для развития транспортных коридоров. Это не только поставки поездов, железнодорожных путей и колесных пар, но и системы управления движением, решения в области транспортной безопасности, кибербезопасности и информационных технологий для железнодорожной инфраструктуры.

Наши предприятия участвуют в крупных проектах в разных частях мира, в том числе в Африке в рамках инициативы Global Gateway и в Южной Америке. Мы хотели бы расширять свое присутствие и в регионе Каспийского моря, участвуя в проектах, связанных с развитием Транскаспийского маршрута.

- Чехия обладает значительным опытом в машиностроении, железнодорожном транспорте и управлении инфраструктурой. Готовы ли чешские компании участвовать в модернизации железных дорог, портовой инфраструктуры, в том числе порта Алят, и логистических центров Азербайджана?

- Безусловно. Я бы сказал, что это одно из главных направлений нынешней торговой миссии. Это уже восьмая торговая миссия в Азербайджан с 1993 года, что свидетельствует о последовательном характере наших деловых контактов.

Наш премьер-министр также посетил Азербайджан несколько месяцев назад. Это подтверждает, что мы рассматриваем вашу страну как одного из важнейших партнеров Чехии в регионе.

Модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также развитие логистических центров - именно те направления, в которых мы видим значительные возможности для чешских компаний. Мы заинтересованы в том, чтобы они могли предложить свои технологии и компетенции для реализации соответствующих проектов в Азербайджане.

- Каковы основные приоритеты Союза промышленности и транспорта Чехии в работе с Азербайджаном на ближайшие два-три года?

- Прежде всего, мы намерены посещать Азербайджан еще чаще и расширять деловые контакты. Наша задача - помогать чешским компаниям находить местных партнеров, в том числе при содействии азербайджанских объединений работодателей. Мы придаем большое значение их роли в организации двусторонних деловых встреч и намерены углублять это сотрудничество.

Важным преимуществом являются активные контакты между нашими странами на политическом уровне. Сейчас политический диалог Чехии и Азербайджана становится интенсивнее, и это создает благоприятные условия для развития деловых связей. Политическое и экономическое сотрудничество взаимно дополняют друг друга: устойчивые отношения на одном уровне помогают продвигать инициативы на другом.

Поэтому наш план заключается в том, чтобы регулярно привозить в Азербайджан делегации чешских предприятий, тщательно отбирая компании с передовыми технологиями и конкурентоспособной продукцией. Затем, взаимодействуя с местными объединениями работодателей, мы будем содействовать установлению контактов с подходящими азербайджанскими партнерами.

Наша цель - не просто увеличивать число деловых визитов, а создавать условия для конкретных проектов и долгосрочного сотрудничества между компаниями двух стран.