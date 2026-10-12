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    Эстония призвала ЕС вернуться к вопросу о замороженных активах РФ для Украины

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 12:29
    Эстония призвала ЕС вернуться к вопросу о замороженных активах РФ для Украины

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил надежду, что ЕС откроет два новых переговорных кластера с Украиной и Молдовой, и призвал использовать замороженные российские активы для дальнейшей поддержки Киева.

    Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

    "Я надеюсь, что мы используем замороженные российские активы, которые находятся в распоряжении Европейского союза. Речь идет о (почти) 200 млрд евро", - сказал он.

    По словам министра, ЕС также должен обсудить дальнейшие источники финансирования помощи Украине на фоне усиления российских атак.

    Глава МИД Эстонии также заявил о необходимости усилить безопасность Европы на фоне участившихся, по его оценке, диверсий и террористических атак. В частности, он выступил за меры, направленные на ограничение въезда в Европу бывших российских комбатантов после завершения войны.

    Министр также напомнил о масштабах выдачи виз гражданам России: по его словам, страны Шенгенской зоны выдали российским гражданам 650 тыс. туристических виз за прошлый год. Он призвал пересмотреть подход к визовым ограничениям с учетом рисков для европейской безопасности.

    Кроме того, Цахкна сообщил, что надеется на открытие всех переговорных кластеров с Украиной и Молдовой в рамках процесса вступления в ЕС. "Мы должны покончить с ситуацией, когда открытие всех кластеров затягивается. Европа должна расширяться", - заявил он.

    Маргус Цахкна Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС) Эстония Республика Молдова
    Estoniya Aİ-ni Ukrayna üçün Rusiyanın dondurulmuş aktivləri məsələsinə qayıtmağa çağırıb
    Estonia calls for EU talks with Ukraine and Moldova and use of Russian assets
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