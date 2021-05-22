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В Азербайджанской армии проведены соревнования по военному пятиборью

В Азербайджанской армии проведены соревнования по военному пятиборью В рамках соревнований по военному пятиборью военнослужащие испытали свои силы в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании, кроссе и плавании
Армия
22 мая 2021 г. 17:37
В Азербайджанской армии проведены соревнования по военному пятиборью
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Согласно соответствующему приказу министра обороны среди военнослужащих были проведены соревнования по военному пятиборью.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На соревнованиях спортсмены-военнослужащие, проходящие службу в различных видах войск и соединениях, померились силами в личном и командном первенствах.

В рамках соревнований по военному пятиборью военнослужащие испытали свои силы в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании, кроссе и плавании.

В заключение победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army holds military pentathlon competitions
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda hərbi beşnövçülük yarışları keçirilib - VİDEO

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