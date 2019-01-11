Прошли учебно-методические сборы с сотрудниками кадровых органов Азербайджанской армии

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному vинистром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2019 год, проведены учебно-методические сборы с сотрудниками кадровых органов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, перед началом мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наших соотечественников, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность страны. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая на сборах, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев отметил, что под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Азербайджанской армии продолжаются реформы. Отметив, что кадровые органы являются одними из важных сфер службы в министерстве обороны, замминистра особо подчеркнул серьезное внимание, уделяемое министром обороны этой области.

Начальник Управления кадров Главного управления по личному составу генерал-майор Эльчин Халилов рассказал о работах, проделанных за прошедший год в сфере повышения квалификации кадровых работников, и довел до внимания участников основные предстоящие задачи.