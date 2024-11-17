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В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня национального возрождения

В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня национального возрождения В соответствии с планом мероприятий на текущий год в Азербайджанской Армии прошла серия мероприятий, посвященных 17 ноября - Дню национального возрождения.
Армия
17 ноября 2024 г. 18:46
В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня национального возрождения

В соответствии с планом мероприятий на текущий год в Азербайджанской Армии прошла серия мероприятий, посвященных 17 ноября - Дню национального возрождения.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, на мероприятиях память Общенационального лидера Гейдара Алиева и павших героев, отдавших жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, была почтена минутой молчания. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступающие говорили о важной роли 17 ноября - Дня национального возрождения - в борьбе народа за независимость, о мудрой и дальновидной политике Общенационального лидера и его высоком отношении к национальному возрождению и духовным ценностям. Было также отмечено, что политический курс Общенационального лидера успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Отдельно подчеркнули, что решение, принятое на заседании Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики 17 ноября 1990 года, когда был восстановлен трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики, стало началом исторического пути от национального возрождения к национальному прогрессу.

Отмечалось, что благодаря решительности и дальновидной политике Победоносного Верховного Главнокомандующего Азербайджанская Армия в ходе 44-дневной Отечественной войны освободила оккупированные земли, полностью восстановив территориальную целостность и государственный суверенитет. Сегодня 17 ноября - День национального возрождения - с гордостью и чувством патриотизма отмечается по всей стране.

В рамках серии мероприятий были представлены литературно-художественные композиции, культурно-массовые и другие программы, подготовленные Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, а также местными представителями культуры и искусства, которые вызвали живой интерес у личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda Milli Dirçəliş Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

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