В Азербайджанской армии проведен цикл мероприятий по случаю Дня суверенитета

В родах войск, соединениях, объединениях и воинских частях Азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, в учебных заведениях специального назначения проведен цикл мероприятий по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала участники церемоний минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину, был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Затем было зачитано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова личному составу Азербайджанской армии.

Выступавшие отметили, что понятие государственного суверенитета является одной из фундаментальных основ каждого независимого государства. Именно поэтому на основании распоряжения, подписанного 19 сентября 2024 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ежегодно 20 сентября отмечается в стране как День государственного суверенитета.

С чувством гордости было отмечено, что идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, связанные со счастливым будущим Азербайджана, успешно продолжаются достойным преемником его политического наследия - победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

В ходе выступлений было подчеркнуто, что Отечественная война, проведенная в 2020 году за территориальную целостность Азербайджана, и последующие операции стали исторической миссией, внесшей беспрецедентный вклад в устойчивый мир, спокойствие и безопасность на Южном Кавказе.

В рамках мероприятий личный состав Азербайджанской армии посетил могилы шехидов, возложил к их могилам цветы и почтил их память.