В азербайджанской армии прошли праздничные мероприятия

Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года во всех видах войск азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии, воинских частях и со

Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года во всех видах войск азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии, воинских частях и соединениях, а также специальных учебных заведениях прошли серии мероприятий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках празднования для военнослужащих были организованы показы документальных фильмов, встречи с представителями местных органов власти, общественных организаций, ветеранами и общественностью.

Также проводились культурно-массовые и патриотические мероприятия, викторины, а в рамках проекта "Письмо солдату" защитникам Родины были вручены письма с теплыми пожеланиями.