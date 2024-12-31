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В азербайджанской армии прошли праздничные мероприятия

В азербайджанской армии прошли праздничные мероприятия Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года во всех видах войск азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии, воинских частях и со
Армия
31 декабря 2024 г. 16:19
В азербайджанской армии прошли праздничные мероприятия

Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года во всех видах войск азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии, воинских частях и соединениях, а также специальных учебных заведениях прошли серии мероприятий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках празднования для военнослужащих были организованы показы документальных фильмов, встречи с представителями местных органов власти, общественных организаций, ветеранами и общественностью.

Также проводились культурно-массовые и патриотические мероприятия, викторины, а в рамках проекта "Письмо солдату" защитникам Родины были вручены письма с теплыми пожеланиями.

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Версия на английском языке ФотоFestive events held in Azerbaijani army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda silsilə bayram tədbirləri keçirilib

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