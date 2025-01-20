О нас

В азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю годовщины трагедии 20 Января

В азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю годовщины трагедии 20 Января В азербайджанской армии прошли памятные мероприятия по случаю 35-ой годовщины трагедии 20 Января.
Армия
20 января 2025 г. 16:25
В азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю годовщины трагедии 20 Января

В азербайджанской армии прошли памятные мероприятия по случаю 35-ой годовщины трагедии 20 Января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В 12:00 во всех видах войск азербайджанской армии, в отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных учебных заведениях минутой молчания почтили память шехидов.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили Аллею шехидов, в воинских частях, учреждениях и организациях были показаны документальные фильмы и видеоролики, проведены книжные выставки, посвященные событиям 20 Января.

На мероприятиях говорилось об исторической значимости трагедии 20 Января, совершенной против нашего народа, было рассказано об успехах политики общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева по доведению до мировой общественности правды о произошедших событиях.

Выступившие поделились с участниками мероприятий воспоминаниями о героизме нашего народа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan army commemorates anniversary of January 20 tragedy with series of events
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib

Другие новости из категории

Руководство Министерства обороны посетило Аллею Шехидов
ФотоРуководство Министерства обороны посетило Аллею Шехидов
20 января 2025 г. 13:26
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
ВидеоМинобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
19 января 2025 г. 11:56
Военнообязанные выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов
ФотоВоеннообязанные выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов
18 января 2025 г. 10:21
Азербайджан примет участие в учениях НАТО-Грузия - 2025
Азербайджан примет участие в учениях "НАТО-Грузия - 2025"
17 января 2025 г. 14:20
В учебном центре Горан продолжается процесс уничтожения непригодных боеприпасов
В учебном центре Горан продолжается процесс уничтожения непригодных боеприпасов
17 января 2025 г. 11:58
В Турции встретили прибывших на учения азербайджанских военных
ВидеоВ Турции встретили прибывших на учения азербайджанских военных
16 января 2025 г. 21:32
В воинских частях введены временные ограничения на встречи с молодыми солдатами
В воинских частях введены временные ограничения на встречи с молодыми солдатами
16 января 2025 г. 13:04
Керим Велиев провел встречи с начальниками генштабов ряда стран на заседании НАТО
Керим Велиев провел встречи с начальниками генштабов ряда стран на заседании НАТО
16 января 2025 г. 12:45
Военнослужащие Азербайджана и Турции примут участие в совместных Зимних учениях-2025
Военнослужащие Азербайджана и Турции примут участие в совместных "Зимних учениях-2025"
15 января 2025 г. 19:14
Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными
Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными
15 января 2025 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi