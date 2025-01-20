В азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю годовщины трагедии 20 Января

В азербайджанской армии прошли памятные мероприятия по случаю 35-ой годовщины трагедии 20 Января.

В азербайджанской армии прошли памятные мероприятия по случаю 35-ой годовщины трагедии 20 Января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В 12:00 во всех видах войск азербайджанской армии, в отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных учебных заведениях минутой молчания почтили память шехидов.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили Аллею шехидов, в воинских частях, учреждениях и организациях были показаны документальные фильмы и видеоролики, проведены книжные выставки, посвященные событиям 20 Января.

На мероприятиях говорилось об исторической значимости трагедии 20 Января, совершенной против нашего народа, было рассказано об успехах политики общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева по доведению до мировой общественности правды о произошедших событиях.

Выступившие поделились с участниками мероприятий воспоминаниями о героизме нашего народа.