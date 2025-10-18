Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Азербайджанской Армии отметили День восстановления независимости

    Армия
    • 18 октября, 2025
    • 20:44
    В Азербайджанской Армии отметили День восстановления независимости

    В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня восстановления независимости.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Отечества, отдавших жизнь во имя независимости и суверенитета Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Выступившие на мероприятиях рассказали о неоценимых заслугах Общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании и развитии современного азербайджанского государства, о его решительных шагах, имевших историческое значение для сохранения и укрепления независимости Азербайджана.

    Было особо подчеркнуто, что благодаря успешному продолжению стратегического курса, заложенного Общенациональным лидером и последовательно развиваемого Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым с учётом современных реалий, независимость Азербайджана ещё более окрепла, территориальная целостность и суверенитет полностью восстановлены.

    Отмечалось, что благодаря дальновидной и мудрой политике Президента Ильхама Алиева в Азербайджане обеспечено стабильное развитие, сохраняются принципы светскости, страна занимает достойное место в международном сообществе, обладая весом и авторитетом.

    В рамках мероприятий были представлены документальные фильмы, видеоролики и художественные композиции на патриотическую тему, были посещены могилы шехидов и исторические музеи.

    День восстановления независимости Азербайджан армия
    Фото
    Видео
    Azərbaycan Ordusunda Müstəqilliyin Bərpası Günü qeyd olunub

    Последние новости

    21:33
    Фото

    В Нахчыване организована медицинская акция для семей шехидов

    Здоровье
    21:31

    ХАМАС передаст Израилю тела еще двоих заложников

    Другие страны
    21:22

    В США проходят многотысячные митинги против политики властей

    Другие страны
    21:03

    Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

    Другие страны
    20:44
    Видео

    В Азербайджанской Армии отметили День восстановления независимости

    Армия
    20:35

    Австрия поддержит 19-й пакет санкций против России

    Другие страны
    20:31

    СМИ: Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

    Другие страны
    20:08

    Пашинян посетит Ватикан с рабочим визитом

    В регионе
    19:54

    Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей