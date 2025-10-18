В Азербайджанской Армии отметили День восстановления независимости

В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня восстановления независимости.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Отечества, отдавших жизнь во имя независимости и суверенитета Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях рассказали о неоценимых заслугах Общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании и развитии современного азербайджанского государства, о его решительных шагах, имевших историческое значение для сохранения и укрепления независимости Азербайджана.

Было особо подчеркнуто, что благодаря успешному продолжению стратегического курса, заложенного Общенациональным лидером и последовательно развиваемого Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым с учётом современных реалий, независимость Азербайджана ещё более окрепла, территориальная целостность и суверенитет полностью восстановлены.

Отмечалось, что благодаря дальновидной и мудрой политике Президента Ильхама Алиева в Азербайджане обеспечено стабильное развитие, сохраняются принципы светскости, страна занимает достойное место в международном сообществе, обладая весом и авторитетом.

В рамках мероприятий были представлены документальные фильмы, видеоролики и художественные композиции на патриотическую тему, были посещены могилы шехидов и исторические музеи.