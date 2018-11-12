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    В Азербайджанской армии начались командно-штабные военные игры - ВИДЕО

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    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/Согласно плану подготовки Азербайджанской армии на 2018 год, 12 ноября стартовали командно-штабные военные игры (КШВИ).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    К военным играм, проводимым с целью проверки и совершенствования уровня взаимодействия органов управления в ходе боевых операций, привлечены органы стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, виды и рода войск, а также специальные войска.

    В ходе КШВИ с применением космических технологий будут отработаны действия по быстроте передачи данных, принятию незамедлительных решений в соответствии с оперативной обстановкой и другие навыки по обеспечению непрерывного управления войсками.

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