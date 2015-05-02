​В Азербайджанских вооруженных силах проводится общевойсковой субботник

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 2 мая в вооруженных силах проводится общевойсковой субботник, посвященный 92-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 70-летнему юбилею Победы во Второй Мировой Войне. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно утвержденному плану, личный состав проведет работы по благоустройству и оформлению территорий, где находятся памятники общенационального лидера, по уходу за озеленением, посадит различные виды деревьев и кустарников, и проведет другие мероприятия.

Субботник пройдет под сопровождением военного оркестра.