В Азербайджане военные части снабжаются охлаждающим оборудованием и средствами

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Согласно поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева, в жаркие летние дни в целях охраны здоровья личного состава, особенно молодых солдат, обеспечения их удобств и нормальных условий для отдыха военные части снабжаются охлаждающим оборудованием и средствами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В результате проведенных мер в общежитиях, столовых, других административных зданиях и учебных комнатах на полигонах установлены современные кондиционеры. В то же время, для укрытия личного состава от солнечных лучей на территории военных частей установлены временные навесы и душевые кабины. Военнослужащие постоянно обеспечиваются питьевой водой в упаковках.