    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

Армия

• 12 марта, 2026

• 17:03

    Армия
    • 12 марта, 2026
    • 17:03
    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет граждан мужского пола.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Документ определяет порядок первичной постановки на воинский учет граждан мужского пола, которым в текущем году исполняется 15 лет и которые еще не достигли 18-летнего возраста.

    Согласно правилам, первичный воинский учет будет осуществляться в местных главных управлениях, управлениях, отделах и подразделениях Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана. В рамках процедуры будет проводиться предварительное определение пригодности граждан к срочной военной службе, а для лиц, временно признанных непригодными, будет организовано лечение. Кроме того, предусматривается электронное информирование родителей и граждан о процессе первичной регистрации, их правах и обязанностях.

    Azərbaycanda ilkin hərbi qeydiyyata alınma qaydası təsdiqlənib
