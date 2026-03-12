В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет граждан мужского пола.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Документ определяет порядок первичной постановки на воинский учет граждан мужского пола, которым в текущем году исполняется 15 лет и которые еще не достигли 18-летнего возраста.

Согласно правилам, первичный воинский учет будет осуществляться в местных главных управлениях, управлениях, отделах и подразделениях Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана. В рамках процедуры будет проводиться предварительное определение пригодности граждан к срочной военной службе, а для лиц, временно признанных непригодными, будет организовано лечение. Кроме того, предусматривается электронное информирование родителей и граждан о процессе первичной регистрации, их правах и обязанностях.