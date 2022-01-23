В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в N-ской воинской части продолжаются учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
На сборах были продемонстрированы различные способы передислокации групп специального назначения в бою.
В ходе сборов участников обучают тактико-техническим характеристикам оружия, правилам его неполной разборки и применения, а также методам оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.
Сборы продлятся до 29 января.