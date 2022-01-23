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В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных

В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в N-ской воинской части продолжаются учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса.
Армия
23 января 2022 г. 10:40
В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в N-ской воинской части продолжаются учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На сборах были продемонстрированы различные способы передислокации групп специального назначения в бою.

В ходе сборов участников обучают тактико-техническим характеристикам оружия, правилам его неполной разборки и применения, а также методам оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.

Сборы продлятся до 29 января.

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