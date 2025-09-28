Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Азербайджане почтили память шехидов павших за территориальную целостность страны

    Армия
    • 28 сентября, 2025
    • 17:51
    В Азербайджане почтили память шехидов павших за территориальную целостность страны

    В Азербайджане почтили память Рашада Гулиева, Хансу Курбанова и Бахмана Мамедова, павших за территориальную целостность страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в памятных мероприятиях приняли участие сотрудники ведомства, представители общественности, родственники и боевые товарищи шехидов.

    Присутствующие почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и всех павших за Родину минутой молчания, был исполнен Государственный гимн.

    Выступающие рассказали о жизни и боевом пути Рашада Гулиева, Хансу Курбанова и Бахмана Мамедова, боевые товарищи поделились воспоминаниями. Участникам мероприятий показали документальные фильмы, посвященные шехидам.

    В завершение семьи и близкие выразили благодарность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Минобороны за внимание и заботу, а также за то, что память о героях всегда остается на высоком уровне.

    Минобороны Азербайджана шехиды
    Фото
    Видео
    Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbirləri keçirilib

    Последние новости

    18:37

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Кяпяз"

    Футбол
    18:26

    ЕС объявил о немедленном восстановлении санкций, связанных с ядерной программой Ирана

    Другие страны
    18:13

    СМИ: Британия и Украина создадут "стену дронов" для защиты НАТО

    Другие страны
    17:56

    Трамп счел возможными новые договоренности об урегулировании на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:51
    Фото
    Видео

    В Азербайджане почтили память шехидов павших за территориальную целостность страны

    Армия
    17:39

    В Дании из-за саммита ЕС закрывают воздушное пространство для гражданских БПЛА

    Другие страны
    17:22

    В Молдове организация правозащитников выявила 247 нарушений на выборах

    Другие
    16:53
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские стрелки завоевали бронзовую медаль

    Командные
    16:31

    СМИ: Украина хочет заключить мегасделку по вооружению из США на $90 млрд

    Другие страны
    Лента новостей