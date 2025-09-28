В Азербайджане почтили память шехидов павших за территориальную целостность страны

В Азербайджане почтили память Рашада Гулиева, Хансу Курбанова и Бахмана Мамедова, павших за территориальную целостность страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в памятных мероприятиях приняли участие сотрудники ведомства, представители общественности, родственники и боевые товарищи шехидов.

Присутствующие почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и всех павших за Родину минутой молчания, был исполнен Государственный гимн.

Выступающие рассказали о жизни и боевом пути Рашада Гулиева, Хансу Курбанова и Бахмана Мамедова, боевые товарищи поделились воспоминаниями. Участникам мероприятий показали документальные фильмы, посвященные шехидам.

В завершение семьи и близкие выразили благодарность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Минобороны за внимание и заботу, а также за то, что память о героях всегда остается на высоком уровне.